09 Ноября 2023
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Фото: Reuters/Rodi Said

СМИ: Между военными Сирии и США начались перестрелки на берегу Евфрата

Бойцы сирийской армии вступили в перестрелку с военнослужащими США к востоку от провинциального центра Дейр-эз-Зор в Сирии.

Как передает телеканал Al Mayadeen, боестолкновения начались в районе реки Евфрат после атаки ВВС США на восточные кварталы Дейр-эз-Зора. На американской стороне в них участвовали курдские формирования "Сил демократической Сирии".

Военно-воздушные силы США ранее атаковали склад с оружием на востоке Сирии. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что объект использовался иранским Корпусом стражей исламской революции и связанными с ним шиитскими группировками.

Также сообщается, что американская военная база в районе нефтяного месторождения Эль-Омар была обстреляна за минувшую ночь несколько раз не менее 15 ракетами, пишет РИА Новости.

В конце октября глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что Вооруженные силы США по распоряжению американского президента Джо Байдена нанесли удары по двум объектам в Сирии, которые использовались Корпусом стражей исламской революции (КСИР). По его словам, удары не связаны с палестино-израильским конфликтом. СМИ сообщали, что целями ударов американских истребителей F-16 в Сирии стали склады с оружием и боеприпасами.

Глава МИД РФ Сергей Лавров указал на недопустимость распространения конфликта на Сирию и другие страны региона. Он отметил неприемлемость израильских авиаударов по территории САР, участившихся на фоне событий вокруг сектора Газа.

Теги: сирия, сша, евфрат, перестрелки, военные базы


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