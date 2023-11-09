Уровень школы: 70% студентов МГУ не могут сдать первую сессию

70% студентов не могут сдать уже первую сессию - таков уровень подготовки в школе. Об этом рассказал на ютуб-канале общественного движения "Родители Москвы" заведующий кафедрой уголовного процесса, правосудия и прокурорского надзора МГУ им. Ломоносова, доктор юридических наук Леонид Головко.

Его кафедра обучает студентов уже с первого курса. И реальность очень далека от заявлений Минпроса и Минобрнауки. По данным самого вуза, 70% студентов не могут сдать первую же (зимнюю) сессию хотя бы на все тройки и получить зачеты. Кто-то пересдает, но очень многих приходится отчислять.

"Когда я учился и не было никакого ЕГЭ, никакой цифровизации, никакой Болонской системы, количество студентов, не сдавших сессию, было минимальным. Было вполне достаточно хорошего школьного образования, которое все получали. Не сдавшие сессию - это было ЧП. А сейчас это массовое явление. То есть школьник к серьезному обучению не готов", - охарактеризовал уровень школьников проф. Головко.

Он считает, что современным студентам, чтобы нормально учиться, не хватает нескольких вещей. Во-первых, их калечат в школе.

"На чем сейчас построена школа? Электронный дневник, электронная доска, презентация и проч. Представьте себе серьезного профессора, который читает лекцию. Он дает сложный материал в своем темпе, не упрощает его, не диктует под запись. Способен ли выпускник школы сделать качественный конспект? Прежние выпускники были способны. Нынешние - нет. Они способны посмотреть видео, сфотографировать презентацию. Тот же вопрос дневника не технический, а педагогический. Когда я веду свой дневник, я планирую свое время, я вижу свою неделю. Все эти навыки необходимы и в вузе, и в работе. Представьте себе адвоката, который не умеет этого делать. Такой адвокат никому не нужен. А школа, которая настроена на цифровизацию, не дает ученикам этих навыков - делать тезисы, фиксировать главное", - рассказал завкафедрой.

Второй огромный минус выпускников школ - недостаток предметных знаний. В вузы приходят студенты, не знающие элементарных вещей, так как у их нет серьезной базы. Они если даже и учат материал, то не воспринимают его целостно.

Еще одна беда - студенты не могут писать текст. Написание в школе сочинений, которые якобы вернули, является имитацией, уверен ученый. Поэтому студенты не умеют написать курсовую работу, а отменять их нельзя.

"Кому нужен адвокат, который жалобу написать не может? Если убрать курсовую или дипломную работу, то вы подадите иск и столкнетесь с судьей, который не может вынести мотивированное судебное решение. Или вы приходите к адвокату, а тот говорит: я могу мультик на телефоне включить, но жалобу написать не могу", - говорит он.

Он считает, что до сих пор образовательные власти продолжают прежнюю игру в чужих интересах. И ЕГЭ, и цифровизация, и Болонская система - это часть глобальной перестройки образования с целью разрушить традиционное образование и демонтировать суверенитет государств. Если Россия будет продолжать идти по тому же пути, то превратится в мировую периферию. Необходимо "перерубить пуповину глобализации" и отказаться от навязанной извне модели, заключил проф. Головко. По его мнению, только общественный протест не дает быстро реализоваться "новой нормальности".