Опрос: 60% екатеринбуржцев берут работу на дом в выходные и праздники

Жителям Екатеринбурга приходится брать работу на дом в выходные и праздники. Таковы результаты исследования, проведенного сервисом SuperJob.

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Опрос проводился с 10 октября по 8 ноября 2023 года. В нем приняли участие работающие и экономически активные жители столицы Урала. Согласно результатам (есть в распоряжении Накануне.RU), брать работу на дом или решать рабочие вопросы в выходные и праздники приходится 60% екатеринбуржцев. 27% опрошенных делают это часто, а 33% – иногда.

У каждого третьего нет необходимости работать в выходные, праздники или на дому (34%). А 6% опрошенных предпочитают отдыхать и заниматься личными вопросами в нерабочее время.

Выяснилось, что чаще других берут работу на дом дизайнеры (39%), инженеры (35%) и главные бухгалтеры (22%). А вот системные администраторы (15%), секретари (16%) и программисты (19%) принципиально не работают в выходные и праздники.

Ранее другой опрос показал, что большинство жителей Екатеринбурга собираются провести новогодние каникулы дома, но некоторые будут работать.