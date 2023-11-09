09 Ноября 2023
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Экономика В России За рубежом
Фото: Накануне.ru

Володин: Изъятие активов РФ за рубежом не повлияет на экономику страны

Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что страны G7 совершили чистосердечное признание, что хотят своровать замороженные активы России. Политик полагает, что на экономику РФ это не повлияет. Он напомнил слова президента Владимира Путина о том, что "Россия уже заработала в два раза больше, чем у нее заморозили золотовалютных резервов".

Незаконное решение США и их "шестерки" — выстрел себе в ногу, написал Володин в своем telegram-канале. Политик полагает, что своими действиями G7 окончательно разрушили миф о неприкосновенности собственности, на которой базировалась правовая система США и стран ЕС.

"У нашей страны возникают моральные и юридические основания для действий в отношении активов стран G7, которых больше, чем замороженных российских средств", - написал Володин.

Ранее стало известно, что Комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США поддержал передачу вашингтонской администрацией Украине части конфискованных российских активов. Одобрен соответствующий законопроект. Документ, в частности, предусматривает "выделение дополнительной помощи Украине при использовании активов, конфискованных у ЦБ РФ, и других суверенных активов РФ". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил после этого, что Россия проработает ответ на возможный отъем своих активов на Западе. По его словам, ответные меры вряд ли будут зеркальными, но "наилучшим образом" защитят интересы Москвы. Также представитель Кремля заявил, что отъем активов РФ за рубежом повлечет издержки для тех, кто это сделает, в том числе юридические.

До этого выяснилось, что за границей заморожены резервы России в сумме $300 млрд, 200 млрд из которых Россия могла "перепрятать". Сумма же средств, которые могут быть переданы Украине, не называется. При этом, недавно издание The Financial Times писало, что такой очевидный шаг, как использование Западом сотен миллиардов долларов для помощи Киеву — еще не сделан и вряд ли когда-либо будет сделан, поскольку опасения полной конфискации российских активов заставят и другие незападные страны вывести собственные резервы из крупных банков ЕС и США. В первую очередь речь идет о сотнях миллиардов китайских инвестиций и резервов, находящихся в западной финансовой системе.

Теги: Вячеслав володин, активы, заморозка


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