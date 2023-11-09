09 Ноября 2023
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Фото: накануне.ру

МВД Абхазии: Силовики ищут группу вооруженных людей с иностранным оружием

В Абхазии силовики ищут в горах вооруженных людей. Их заметили местные охотники у села Азанта в Гулрыпшском районе. Об этом сообщил РИА Новости министр внутренних дел республики Роберт Киут.

Он рассказал, что неизвестные были одеты в черную форму, в масках, вооружены иностранным оружием, предположительно, автоматами М-4. У них также был коптер, который летал над местностью.

В поиске вооруженной группы задействованы силовые структуры республики. Глава МВД добавил, что под усиленную охрану взяты все подступы к городу Сухум.

В июле сообщалось, что ряд представителей грузинской оппозиции во время событий в России 23-24 июня якобы планировали войти на танках в Абхазию, Южную Осетию и даже Сочи. об этом заявил председатель правящей партии Грузии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе.

В апреле в Абхазии Служба государственной безопасности (СГБ) вводила временные ограничения на выезд из страны через госграницу с Грузией по реке Ингур. Причина – митинг оппозиции, который проходил в Тбилиси.

Теги: абхазия, вооруженные люди, село азанта


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