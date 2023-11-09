В Перми возбудили очередное уголовное дело по фактам хищений при строительстве пермского зоопарка

В Перми возбуждено очередное уголовное дело по фактам хищений при строительстве пермского зоопарка, сообщает РБК Пермь.

Фигурантом дела может являться некий "высокопоставленный чиновник".

Соответствующая информация была озвучена на слушаниях о смягчении наказания экс-руководителю проекта из "РЖДстрой" Илье Козыреву, осужденному за хищение 353,7 млн руб. По словам защиты, он "дает показания в отношении высокопоставленного чиновника из Перми, который отрицает причастность к преступлению", сообщает издание.

Ленинский районный суд Перми рассмотрел уже четыре уголовных дела о криминале при возведении нового зоопарка. Во всех фигурирует житель Москвы Илья Козырев. Он трудился в генподрядном АО "РЖДстрой" (Москва), руководил в 2017-2019 годы возведением первой очереди пермского зоопарка стоимостью 1,8 млрд руб.

Будучи под стражей Козырев заключил со следствием соглашение о сотрудничестве, по которому обязался изобличить соучастников хищений, предоставить сведения о других преступлениях.

Первым был осужден бывший гендиректор подрядного "ИнвестЖилСтрой" из Перми Алексей Шилов, на которого дал показания Козырев. Бизнесмен признан виновным в незаконном обороте поддельных платежек на 9 млн руб и приговорен к двум годам условного заключения со штрафом 250 тыс. руб.

Вторым осужденным стал бывший глава управления капитального строительства Пермского края Дмитрий Левинский. Его приговорили к четырем годам исправительной колонии строгого режима со штрафом в 15 млн руб. за получение взятки в 2,96 млн руб.

Третий приговор получил сам Козырев в феврале прошлого года. Он был осужден за мошенничество в составе группы лиц с ущербом в 353,7 млн руб. и получил четыре года лишения свободы в исправительной колонии общего режима и штраф 900 тыс. руб. Отбывая срок в отряде хозяйственного обслуживания в Пермском СИЗО-1, осужденный топ-менеджер попросил смягчить вид наказания. Срок лишения свободы истекает 30 июня 2024 года.

