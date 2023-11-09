09 Ноября 2023
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Фото: В.Н. Горелых

Путин повысил в звании замглавы свердловского ГУ МВД

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания генерал-майора полиции заместителю начальника ГУ МВД по Свердловской области Сергею Ремезкову. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

Напомним, в должность замглавы областного главка Ремезов вступил в начале ноября 2022 года. До этого он занимал пост заместителя начальника полиции по охране общественного порядка.

Сергей Васильевич Ремезков родился в 1981 году в Волгограде. Имеет высшее педагогическое и юридическое образование, на службу в ОВД пришел в 2005 году. Работал в кадровом подразделении и в оперативно-розыскной части собственной безопасности ГУ МВД по Волгоградской области, затем в УМВД Астрахани. В полиции отмечают, что он зарекомендовал себя как грамотный и инициативный сотрудник, преданный профессии. Женат, воспитывает сына, имеет ряд ведомственных наград.

Теги: Путин, Ремезков, указ, звание, генерал-майор, МВД


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