09 Ноября 2023
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Фото: Накануне.RU

Дефицит бюджета Нижнего Тагила составит почти 3 млрд рублей

В Нижнетагильскую городскую думу накануне внесли проект бюджета города на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов. Об этом сообщил глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

Как рассказал мэр на своей странице в соцсети, согласно проекту, доходы бюджета на 2024 год составят 23 млрд 680,5 млн рублей. Расходы ожидаются на сумму 26 млрд 509,9 млн рублей. Таким образом, дефицит бюджета Нижнего Тагила составит около 3 млрд рублей.

По словам Пинаева, сам бюджет сохранит социальную направленность. Принятие финансового документа депутатами гордумы планируется в декабре.

Как сообщало Накануне.RU, ранее были озвучены параметры бюджетов Екатеринбурга и Свердловской области на 2024 год. Дефицит регионального бюджета превысит 15 млрд рублей.

Теги: бюджет, дефицит, параметры, Нижний Тагил


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