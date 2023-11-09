Правительство доработало поправки, усложняющие уклонение от налогов

Правительство России доработало ко второму чтению проект налоговых поправок, которые на прошлой неделе анонсировало Министерство финансов. Документ за время дополнения "потолстел" вчетверо – до 100 страниц.

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Значительная часть поправок касается регулирования трансфертного ценообразования, пишет РБК. В частности, планируется увеличить штрафы за нарушения, расширяется круг взаимозависимых лиц, меняется порядок доначисления налогов в случае выявления нерыночных цен в сделках. Предусмотрены и послабления. Например, смягчение последствий отмены соглашений об обходе двойного налогообложения для некоторых видов доходов.

Отметим, вопросами развития экономики России занимаются не только Минфин или Правительство. Ранее председатель Совета торгово-промышленной палаты по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики России Константин Бабкин предложил конкретные меры, как России добиться технологической независимости. В частности, предоставить предприятиям-производителям льготы, аналогичные действующим в ИТ-секторе и дающим хороший результат, для всей экономики: ввести освобождение от НДС и налога на имущество на 10 лет и установить льготу по налогу на прибыль с применением ставки 0% до 2026 г. Стратегическая задача – реализовать потенциал народа России. Основной локомотив развития – обрабатывающие сектора, считает Константин Бабкин.