Минфин не поддержал законопроект о запрете продажи алкоголя в домах

Министерство финансов России подготовило проект отрицательного отзыва кабмина на проект закона о запрете продажи алкоголя в магазинах и кафе на первых этажах жилых домов.

Минфина поддержали Минэкономразвития, Минпромторг и Минюст. Министерство финансов уже направило проект отзыва в правительство. В ведомстве заявили, что такой законопроект создаст административный барьер для бизнесменов. Кроме того, собрание жильцов, получив право принимать такие решения, может начать этим злоупотреблять.

Отмечается, что субъекты могут защищать общественный порядок в рамках закона "Об основах системы профилактики правонарушений в РФ", сообщают "Известия".

Ранее сообщалось, что в России хотят запретить продажу спиртных напитков в кафе, ресторанах и магазинах, расположенных в жилых домах. По словам парламентариев, проблема связана с массовыми жалобами россиян на такие заведения.