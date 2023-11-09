09 Ноября 2023
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Фото:Накануне.RU

Минфин не поддержал законопроект о запрете продажи алкоголя в домах

Министерство финансов России подготовило проект отрицательного отзыва кабмина на проект закона о запрете продажи алкоголя в магазинах и кафе на первых этажах жилых домов.

Минфина поддержали Минэкономразвития, Минпромторг и Минюст. Министерство финансов уже направило проект отзыва в правительство. В ведомстве заявили, что такой законопроект создаст административный барьер для бизнесменов. Кроме того, собрание жильцов, получив право принимать такие решения, может начать этим злоупотреблять.

Отмечается, что субъекты могут защищать общественный порядок в рамках закона "Об основах системы профилактики правонарушений в РФ", сообщают "Известия".

Ранее сообщалось, что в России хотят запретить продажу спиртных напитков в кафе, ресторанах и магазинах, расположенных в жилых домах. По словам парламентариев, проблема связана с массовыми жалобами россиян на такие заведения.

Теги: алкоголь, Минфин


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