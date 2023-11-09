09 Ноября 2023
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Экономика В России
Фото: lenobl.ru

В России могут снизить ставку по льготной ипотеке до 3%

Постановлением кабмина от 23 апреля 2020 года были утверждены правила действия государственной программы льготной ипотеки с процентной ставкой 6,5% годовых.

В настоящее время программа требует корректировки, так как в ряде субъектов значительно выросли цены на жилье. В некоторых городах стоимость недвижимости на первичном рынке увеличилась на 20%, следует из пояснительной записки к документу. Чтобы программа продолжала быть эффективной, предлагается снизить ставку до 3%.

Как сообщил один из авторов законопроекта, лидер фракции "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов, так как программа распространяется только на новостройки, это сужает возможности россиян для покупки квартир. При этом на вторичном рынке немало предложений, которые могут оказаться дешевле новостроек. Депутат выразил сожаление из-за того, что граждане не могут купить такие квартиры по льготной ипотеке.

Как считает Миронов, этим пользуются многие застройщики и специально завышают цены на жилье, получая от этого суперприбыль, сообщают "Известия".

Ранее стало известно, что льготное ипотечное кредитование могут оставить только в субъектах с низким спросом на недвижимость, а первоначальный взнос по ней поднять с 20 до 25%.

Теги: ипотека, жилье, недвижимость


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Ранее 01.11.2023 04:00 Мск Льготную ипотеку могут оставить только в ряде регионов
Ранее 01.11.2023 03:01 Мск ВТБ повышает ставки по ипотеке
Ранее 31.10.2023 09:59 Мск ЦБ хочет вводить количественные лимиты на ипотеку

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