09 Ноября 2023
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Фото: Минобороны РФ

Исследование: россияне считают, что победа в СВО связана с поражением Украины

В сознании подавляющего большинства граждан России победа в специальной военной операции, так или иначе, связана с безоговорочным поражением Украины.

Как сказано в исследовании группы Russian Field, для почти четверти граждан таким итогом станут присоединение и закрепление в России новых территорий. Как считает заказчик опроса, политолог и член Общественной палаты Александр Асафов, для соответствия этому "образу победы" уже достигнутым в ходе спецоперации результатам не хватает мирового признания новых субъектов и ликвидации оставшихся угроз.

Как заявил глава Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров, единого образа победы у россиян все-таки нет, а политолог Владимир Шемякин указал, что это дает власти свободу интерпретации итогов СВО, сообщает "Коммерсант".

Теги: исследования, Украина, спецоперация


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