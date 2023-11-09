СМИ: Росавиация выделит на межрегиональные авиаперевозки в 2024 году 8,1 млрд рублей

Росавиация в 2024 году выделит средства из федерального бюджета на субсидирование межрегиональных авиаперевозок.

Речь идет о сумме в 8,1 млрд руб., сообщают Ведомости со ссылкой на собеседника, близкого к агентству, и источник в одной из авиакомпаний.

Размер суммы подтвердил и представитель Росавиации. По его словам, в уходящем году на продажу выставлено 3 млн 555 тыс. билетов по специальному тарифу, в предстоящем году будет 3,41 млн.

Отмечается, что сложнее всего было получить деньги S7 и UVT из-за отсутствия российских самолетов.

Тем временем, российские власти хотят получать больше данных о пассажирах. Это предполагается делать при бронировании авиабилетов. Персональные данные предложено собирать в централизованную базу.