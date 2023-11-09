09 Ноября 2023
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Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Госдума обсудит льготы участникам спецоперации при поступлении в вузы

Госдума заслушает доклад о реализации норм закона по предоставлению льгот участникам специальной военной операции при зачислении в вузы.

Его представит глава профильного комитета палаты по науке и высшему образованию Сергей Кабышев. Документ подготовили в рамках парламентского контроля. Депутат проинформирует о реализации закона об образовании в части предоставления особых прав на поступление в образовательные организации высшего образования участникам спецоперации, их детям и детям умерших от коронавируса медработников, сообщает ТАСС.

В июне 2023 года глава государства Владимир Путин подписал закон, по которому участники СВО и их дети, а также дети медработников, погибших от COVID-19 при исполнении трудовых обязанностей, получили право на поступление в вузы на бюджетные места в рамках отдельной квоты. Проходящие обучение на платной основе могут в приоритетном порядке перейти на бесплатное обучение.

Кроме того, участники специальной военной операции и их дети смогут бесплатно обучаться на подготовительных отделениях вузов.

Теги: Госдума, спецоперация, вузы, образование


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Ранее 05.09.2023 20:44 Мск Участники СВО и их дети смогут бесплатно обучаться на подготовительных отделениях вузов

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