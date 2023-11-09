09 Ноября 2023
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Фото: Накануне.RU

Депутаты попросили правительство отложить вступление в силу постановления об уплате утильсбора на авто

Вступление в силу новых правил уплаты утилизационного сбора на автомобили необходимо отложить до 31 декабря 2023 года.

Соответствующее письмо на имя заместителя председателя кабмина РФ Дмитрия Григоренко направил председатель комитета Госдумы России по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Он сослался на многочисленные просьбы россиян, поступающие в его, касающиеся нового порядка уплаты и взыскания утильсбора в отношении автомобилей и прицепов к ним, который заработал 29 октября.

Как указал депутат, в соответствии с новыми правилами, тарифы на утилизационный сбор для физических лиц, которые приобрели легковые автомобили, в частности в странах ЕАЭС, и ввезли их в РФ для личного использования с 1 августа, выросли в среднем в 250 раз, до уровня коммерческих тарифов для юридических лиц.

Также Нилов просит правительство РФ дать возможность гражданам, которые купили и ввезли авто для личного пользования вплоть до 29 октября, оплатить утильсбор по старым правилам и тарифам, сообщает ТАСС.

Напомним, в середине сентября выяснилось, что цены на автомобили в России продолжают расти. Этому способствуют увеличение утилизационного сбора и продолжающееся ослабление рубля.

Теги: утильсбор. автомобили, авторынок


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