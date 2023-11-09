Роскомнадзор поддержал инициативу по увеличению штрафов за незаконную обработку биометрии

Роскомнадзор поддерживает проект закона по увеличению ответственности за незаконную обработку биометрических данных.

Как сообщили в ведомстве, биометрия является особой категорией персональных данных, которая по закону должна находиться под более высоким уровнем защиты. Отмечается, что отпечатки пальцев, радужная оболочка глаза и другие биометрические данные остаются неизменными на протяжении всей жизни.

Их нельзя сменить или перевыпустить, сообщает РИА "Новости".

Ранее стало известно, что в России ужесточат ответственность за незаконную обработку и утечки персональных данных. Согласно поправкам, которые поддержало правительство РФ, максимальные штрафы вырастут до 1,5 млн руб.