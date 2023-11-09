Госдеп: Запад не вернет России замороженные активы, пока она не заплатит за СВО

Коллективный Запад не будет возвращать Москве российские замороженные активы в сумме около $300 млрд.

Как заявил помощник главы Госдепа США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен, это не произойдет до тех пор, пока Россия не заплатит за специальную военную операцию. Дипломат сослался на решение американского президента Джо Байдена и его коллег по G7. Заявление прозвучало на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США.

Также О'Брайен утвердительно ответил на вопрос законодателя Джеффа Меркли о том, увеличится ли аппетит Китая к тому, чтобы "применить военную силу на Тайване", в случае отказа Вашингтона от дальнейшей поддержки Киева. Дипломат считает, что Пекин будет рассматривать США как более слабых, сообщает ТАСС.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин пообещал ответные меры если страны ЕС своруют замороженные активы России. По его словам, ЕС потратил на поддержку киевского преступного режима более 85 млрд евро