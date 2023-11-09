В шести российских городах запустят проход в метро по биометрии

В 2024 году планируется запустить оплату проезда в метро с помощью биометрических данных в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казане, Екатеринбурге, Самаре и Новосибирске.

Как сообщил генеральный директор АО "Центр Биометрических Технологий" (ЦБТ) Владислав Поволоцкий, работа ведется с Министерством транспорта России. Дорожные карты, разработанные для этого проекта, уже подтверждены в Казани, Самаре и Екатеринбурге.

В ближайшее время планируется утвердить дорожные карты с остальными регионами, сообщает РИА "Новости".

Напомним, гражданам России с 20 октября доступна упрощенная сдача биометрии в Единую биометрическую систему. Речь идет о мобильном приложении "Госуслуги биометрия" без использования загранпаспорта нового поколения.