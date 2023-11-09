09 Ноября 2023
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Фото: Накануне.RU

Путин поручил уведомить россиян об изменениях в списании долгов

Российский лидер Владимир Путин провел совещание с кабмином, на котором сообщил об изменениях в защите россиян с долговой нагрузкой и поручил известить их об этом.

Глава государства попросил руководителя Минэкономразвития Максима Решетникова рассказать об изменениях в защите граждан с долговой нагрузкой. Он сообщил о двух механизмов признания граждан банкротами — по судебной и внесудебной процедуре. Первый действует в России с 2015-го года, второй — с 2020 года.

Как указал министр, с 3 ноября процедура стала доступна и для пенсионеров.

Раньше пожилые люди не могли заявить о банкротстве, так как имеют постоянный доход в виде пенсии, указал Решетников. Таким образом, часть выплаты взыскивалась с должника без ограничения срока, и пенсионеры не могли воспрепятствовать этому.

Также с 3 ноября заявить о банкротстве могут семьи с детьми, с которых долги взыскивают больше года, и граждане, которые не могут расплатиться с долгами больше семи лет, сообщает РБК.

Напомним, с октября 2015 года по сентябрь 2023 года суды в России признали финансово несостоятельными 1,003 млн граждан. С начала 2023 года процедуру банкротство прошли 249,9 тыс. должников.

Теги: долги, банкротство, россияне


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