Baza: В Москве ищут "актеров" на роль водителей скорой помощи

В Москве ищут "актеров" на роль водителей скорой помощи, пишет Baza. По данным телеграм-канала, за 2500 рублей им предлагают выйти на смену и просто посидеть в машине с мигалками во время визита депутата.

Проблемой с водителями скорых, которые увольняются из-за низких зарплат и условий труда, занялся зампред Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный. Он планировал приехать на одну из подстанций и проверить, как обстоят дела с водителями. Однако об этом узнали в руководстве, но подсчитав "всех", поняли, что водителей для проверки не хватает, пишет Baza. Тогда они решили нанять водителей из частных скорых.

В итоге информация о "внеплановой" проверке выплыла наружу, Куринный отменил поездку, заявив, что "смысла приезжать уже нет".

В начале года три четверти врачей в России заявили, что их зарплата до сих пор не достигла уровня, установленного главой государства еще майскими указами 2012 года. Как отмечали специалисты, решить проблему могут единая оплата труда и расширение поддержки врачей в субъектах.

Профсоюзы предлагали увеличить размер новых выплат работникам российского здравоохранения, расширить список их получателей, а также четче регламентировать работу регионов по их начислению. В число получателей выплат предлагали внести водителей машин "скорой помощи". До этого стало известно, что в тяжелом положении оказалась "скорая помощь" города Клинцы Брянской области. Получив в декабре на руки 17 тыс. рублей, водители начали увольняться. Из-за нехватки водителей, вместо восьми бригад на 80 тыс. населения, на Клинцы и Клинцовский район работают 3-5 бригад. Работники выступили с обращением к губернатору Александру Богомазу.