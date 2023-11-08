08 Ноября 2023
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Фото: Накануне.RU

Правительство обсуждает снятие запрета на экспорт бензина Аи-95 и Аи-92

Российские власти обсуждают снятие частичного запрета на экспорт бензина Аи-92 и Аи-95. Об этом заявил глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов, передает ТАСС.

По его словам, также ведется обсуждение по снятию запрета на продажу за границу бензина с более низким октановым числом.

Правительство России с 21 сентября ввело запрет на экспорт бензина и дизельного топлива. Власти заявляли, что запрет на экспорт бензина и дизеля из России введен бессрочно. Но в кабмине рассчитывали, что эту меру можно будет довольно быстро смягчить, поскольку рынок начал реагировать на ограничения. В начале октября вице-премьер Александр Новак заявил, что ситуация на топливном рынке стабилизируется, снижение оптовых цен на нефтепродукты наблюдается почти во всех регионах РФ.

Теги: бензин, аи-95, аи-92, шульгинов


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