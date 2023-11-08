В России выявлено 10 случаев заболеваемости вариантом коронавируса "Пирола"

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России зарегистрировано 10 первых случаев заболевания новым штаммом коронавируса "пирола".

По ее словам, в Санкт-Петербурге было зарегистрировано семь случаев заболевания, еще три — в Москве. В столице случаи заражения являются завозными.

Попова добавила, что данный вариант коронавируса не вызывает более тяжелого течения заболевания.

Роспотребнадзор ожидает распространения нового штамма в стране, передает "Интерфакс".

Ранее Попова сообщила, что вакцинация от коронавируса сейчас не требуется, поскольку сегодняшние штаммы болезни не несут рисков значимых осложнений. Она добавила, что в целом ковид сегодня становится аналогичным гриппу заболеванием, хотя волны его пока не синхронизировались с сезонными волнами гриппа.