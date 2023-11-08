08 Ноября 2023
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Фото: пресс-служба Сергея Миронова

Сотрудников Сбера и "Яндекса" вызывали в прокуратуру из-за работы нейросетей

Сотрудников Сбера и "Яндекса" вызвали в прокуратуру после того, как глава партии СРЗП Сергей Миронов в Госдуме пожаловался генпрокурору Игорю Краснову на то, что нейросети генерируют "неправильные" государственные символы по соответствующим запросам.

"Опыт показал, что мы только опубликовали модели — и нас, и "Яндекс" тут же привели в прокуратуру. У нас модель при генерации российского флага — ну она же генеративная, она пытается его улучшить — она на флаге нарисовала еще купола от Собора Василия Блаженного. Депутаты посчитали, что это издевательство над нашим национальным флагом. Мы тут же остановили определенные вещи — символы государственные она не генерит уже, она генерит картинку, заранее заданную", - цитирует РБК главу Сбербанка Германа Грефа.

При этом теперь модель теряет в креативности генерации, признал Греф: "Мы последние полгода модель не могли выставить, потому что мы закручивали настройки безопасности. При этом модель в общем доступе потеряла 12% в креативности и точности. Нам придется пройти через этот период. Нужна помощь государства в снисхождении и понимании, что мы как дети пока здесь, — нас сильно не судить. Потому что когда разработчиков и нас пригласили в прокуратуру… Хорошо, что прокурор такой современный попался, с чувством юмора, — он все изучил, и, слава богу, нас никуда не привлекли. Он сказал: ребята, давайте идите работайте, но будьте поаккуратнее. Могло бы быть иначе".

Теги: нейросеть, герман греф, жалоба, прокуратура, сергей миронов


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