В ХАМАС заявили, что списки на выезд из сектора Газа составляют США и Израиль

США и Израиль формируют списки на эвакуацию из сектора Газа в Египет, сообщил глава отдела внешних связей ХАМАС в анклаве Басем Наим.

"Мы не можем играть какую-либо роль в этом процессе и не обладаем полномочиями в формировании списков тех, кому разрешено выехать из сектора Газа в Египет", — заявил представитель ХАМАС РИА Новости.

В то же время, движение не препятствует выезду из сектора Газа всех обладателей иностранного гражданства, отметил Басем. Он пояснил, что сформированные списки на эвакуацию из анклава отправляются в Египет, где их официально публикуют.

7 ноября ХАМАС опубликовало список иностранных граждан и палестинцев с двойным гражданством, которым можно будет покинуть сектор Газа. Сообщалось, что они уедут с территории через КПП "Рафах" на границе с Египтом. Среди них значились граждане Великобритании, Германии, Канады, Молдавии, Румынии, Украины, Филиппин и Франции. Россиян в списке не оказалось.

Ранее ХАМАС уже разрешил покинуть сектор Газа примерно шести сотням иностранцев, большинство из них составили американцы.

По последним данным, в секторе Газа находятся более 500 россиян. Источники сообщали, что их эвакуацию можно ожидать в ближайшие дни.