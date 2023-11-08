08 Ноября 2023
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Фото: Накануне.RU

"Вечерним Ведомостям" пригрозили закрытием из-за "экстремистских материалов"

Издание "Вечерние Ведомости" предупредили о закрытии в случае публикации еще одного экстремистского материала. Документ в редакцию на имя учредителя Гузели Аиткуловой направила прокуратура Кировского района Екатеринбурга. При этом адвокат издания Георгий Краснов уверяет, что никаких экстремистских материалов "Вечерние Ведомости" никогда не публиковали.

В документе не указано материалов, на которые опиралась прокуратура при вынесении предупреждения. Говорится лишь о привлечении главного редактора интернет-газеты Владислава Постникова по ст. 20.3.3 КоАП РФ (дискредитация), однако, как пишет сам Постников, данная статья не имеет ничего общего с экстремизмом.

"В качестве обоснования предупреждения прокуратура ссылается на судебную практику, связывающую привлечение издания по статье о "дискредитации" с "экстремизмом". При этом ни один из материалов СМИ не признан экстремистским, а учредитель издания на данный момент времени считается не подвергнутым административному наказанию. "Вечерние ведомости" планируют обжаловать данное предупреждение в суде", - написал главред в своих социальных сетях.

Предупреждение действительно можно обжаловать в суде. В документе также сказано, что издание могут прикрыть в случае "повторения ситуации" с экстремистскими материалами. "Если повторно в течение 12 месяцев со дня вынесения выявлены новые факты, свидетельствующие о наличии признаков экстремизма в деятельности СМИ, деятельность соответствующего СМИ подлежит прекращению в установленном настоящим Федеральным законном порядке", - говорится в документе.

Адвокат издания подтвердил Накануне.RU, что "Вечерние Ведомости" будут обжаловать предупреждение, так как считают его незаконным.

"Прокуратура пишет про "дискредитацию", но необоснованно приходит к выводу об экстремизме, не ссылаясь при этом на конкретные материалы, признанные экстремистскими. Ключевой момент - никаких экстремистских материалов "Вечерние ведомости" не публиковали, никого ни к чему не призывало, не привлекалось судом к ответственности за экстремизм. Издание неоднократно штрафовалось за "дискредитацию использования Вооруженных Сил РФ", но это ни по сути, ни по закону не является экстремизмом. Поэтому предупреждение является незаконным и будет обжаловано в ближайшее время", - сказал Георгий Краснов.

Напомним, что всего изданию назначено уже шесть штрафов за публикации в Telegram-канале, сделанные в конце февраля-начале марта 2022 года. Около месяца назад Кировский районный суд оштрафовал Владислава Постникова на 195 тыс. рублей, дополнив сумму всех штрафов ровно до 1 млн рублей.

Теги: Вечерние Ведомости, прокуратура, экстремистские материалы


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