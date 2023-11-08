В Подмосковье "избранный Бог" напал на мать и ребенка с ножом

В подмосковных Люберцах началось расследование обстоятельств нападения на женщину и подростка.

По данным Главного следственного управления СКР по Московской области, днем 8 ноября злоумышленник, проходя мимо здания судебных приставов, напал с ножом на 14-летнего подростка и женщину, изрезав пострадавших. Увидев происходящее, пристав и сотрудник управления исполнения наказания обезвредили и задержали нападавшего. Сейчас все трое - и нарушитель спокойствия, и его жертвы – в больнице. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух людей.

По словам очевидцев, которые приводит telegram-канал Baza, нападавший говорил, что его семью убили, а также называл себя избранным Богом. Когда на место прибыли полицейские, мужчину сначала сбил автомобиль, но это его не остановило — поднявшись, он пошел с мачете прямо на правоохранителей. Оперативники открыли огонь и только так смогли остановить нападавшего.