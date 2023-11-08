08 Ноября 2023
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Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Свердловской области

"Перепутала педали": в Первоуральске автоледи врезалась в магазин

Жительница Первоуральска не справилась с управлением автомобиля и врезалась в стену жилого дома, где расположен магазин. Об этом Накануне.RU сообщили в управлении ГИБДД по Свердловской области.

Авария произошла сегодня днем на улице Ленина. Как предварительно установили в Госавтоинспекции, женщина-водитель "Фольксваген Туарег" допустила наезд на стену здания. В результате ДТП никто не пострадал, но в магазине оказалось повреждено четыре стеклопакета.

По данным ГИБДД, стаж вождения женщины составляет 13 лет. В момент инцидента она была пристегнута ремнем безопасности. По результатам освидетельствования, проведенного сотрудниками ДПС, оказалась трезва.

Сама автоледи пояснила полицейским, что якобы перепутала педали газа и тормоза. Все обстоятельства аварии сейчас выясняются.

ДТП на ул. Ленина, 8 в Первоуральске(2023)|Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Свердловской области

Теги: магазин, ДТП, Первоуральск


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