"Перепутала педали": в Первоуральске автоледи врезалась в магазин

Жительница Первоуральска не справилась с управлением автомобиля и врезалась в стену жилого дома, где расположен магазин. Об этом Накануне.RU сообщили в управлении ГИБДД по Свердловской области.

Авария произошла сегодня днем на улице Ленина. Как предварительно установили в Госавтоинспекции, женщина-водитель "Фольксваген Туарег" допустила наезд на стену здания. В результате ДТП никто не пострадал, но в магазине оказалось повреждено четыре стеклопакета.

По данным ГИБДД, стаж вождения женщины составляет 13 лет. В момент инцидента она была пристегнута ремнем безопасности. По результатам освидетельствования, проведенного сотрудниками ДПС, оказалась трезва.

Сама автоледи пояснила полицейским, что якобы перепутала педали газа и тормоза. Все обстоятельства аварии сейчас выясняются.