Прокурор просит 8 лет колонии для девушки, заменившей в "Перекрестке" ценники на антивоенные листовки

В Санкт-Петербурге обвинение запросило восемь лет колонии для художницы Александры Скочиленко. Девушку обвиняют в распространении фейков об СВО.

Скочиленко в самом начале военного конфликта заменила несколько ценников в супермаркете на листовки с информацией, которую следователи сочли дискредитацией ВС РФ. Полицию вызвала пенсионерка из числа покупательниц магазина.

С весны 2022 года девушка находится в СИЗО. Ее адвокаты сообщали об ухудшении здоровья у их подзащитной, на жалобы которой никто не отреагировал, передает "Коммерсант".