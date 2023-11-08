В Перми назначен глава городского департамента общественной безопасности

Замначальника штаба ГУ МВД России по Пермскому краю Сергей Мельчаков назначен новым руководителем городского департамента общественной безопасности Перми, сообщили Накануне.RU в администрации Перми.

К своим обязанностям он приступил с сегодняшнего дня.

В качестве основных задач новому руководителю Эдуард Соснин обозначил поддержание постоянной готовности сил и средств города к защите населения от возможных угроз, взаимодействие с силовыми и контрольно-надзорными органами, в том числе с военкоматами и пунктом отбора граждан на военную службу по контракту, а также содействие в реализации антинаркотической политики и участие в профилактике экстремизма и терроризма.

До назначения на должность служил в органах внутренних дел Российской Федерации в сфере борьбы с экономическими преступлениями и противодействия коррупции.