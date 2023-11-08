4-месячного тигренка с хабаровской трассы прооперировали

4-месячному котенку амурского тигра, найденному на трассе в Хабаровском крае, сделали одну операцию, может понадобиться еще одна, сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова. Ведомство подготовило документы на животное, которое будет передано в центр "Амурский тигр", где таких зверей выхаживают.

Выяснилось, что у краснокнижного хищника был перелом левой плечевой кости, ушибы левой задней лапы и глаза.

Сначала тигренка привезли на станцию по борьбе с болезнями животных в Комсомольске-на-Амуре, а потом – в Хабаровск.

Между тем, в хабаровском краевом министерстве природы сильно рассердились на сердобольных водителей, которые подобрали тигренка на трассе и привезли в больницу. Потому что, по словам чиновников, такие "изъятия" животных из естественной среды могут проводить только специалисты, а обычным гражданским "добровольцам" за это может грозить административная ответственность.