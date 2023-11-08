08 Ноября 2023
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Фото: 05.мвд.рф, скриншот с видео

Замглавы МВД Дагестана не признал вину в суде

Замминистра внутренних дел Дагестана Руфат Исмаилов в суде не признал вину в получении взяток и превышении должностных полномочий.

"Я в курсе, в чем меня обвиняют, но не согласен с обвинением", - цитирует Исмаилова РИА Новости.

Исмаилов является начальником следственного управления республиканского МВД, имеет звание полковника. О его задержании стало известно 7 ноября. Сообщалось, что у него дома и на рабочем месте прошли обыски.

Позже Исмаилову и его подчиненному, замначальника следственного управления МВД по Дагестану Далгату Абдулгапурову, были предъявлены обвинения в двух эпизодах получения взяток в крупном размере и превышении должностных полномочий с применением насилия из корыстной заинтересованности.

Теги: замглавы мвд дагестана, взятки, руфат исмаилов


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Ранее 07.11.2023 11:30 Мск Задержан замглавы МВД Дагестана Руфат Исмаилов

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