ЕК рекомендует предоставить Грузии статус страны-кандидата на вступление в Евросоюз

Еврокомиссия рекомендует предоставить Грузии статус страны-кандидата на вступление в Евросоюз, но только при выполнении ряда условий, среди которых и следование внешней политике Брюсселя, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

В марте 2024 года ЕК выступит с отчетом о выполнении странами-кандидатами требований Евросоюза. Тогда же будет решаться вопрос о начале переговоров о вступлении в ЕС относительно Украины и Молдавии, которые уже получили статус стран-кандидатов. Окончательное решение по статусам этих стран будет приниматься на саммите глав Евросоюза.

Фон дер Ляйен заявила, что Украина выполнила более 90% условий, которые ставил Евросоюз для начала переговоров.