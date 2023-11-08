08 Ноября 2023
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Фото: Накануне.RU

ЕК рекомендует предоставить Грузии статус страны-кандидата на вступление в Евросоюз

Еврокомиссия рекомендует предоставить Грузии статус страны-кандидата на вступление в Евросоюз, но только при выполнении ряда условий, среди которых и следование внешней политике Брюсселя, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

В марте 2024 года ЕК выступит с отчетом о выполнении странами-кандидатами требований Евросоюза. Тогда же будет решаться вопрос о начале переговоров о вступлении в ЕС относительно Украины и Молдавии, которые уже получили статус стран-кандидатов. Окончательное решение по статусам этих стран будет приниматься на саммите глав Евросоюза.

Фон дер Ляйен заявила, что Украина выполнила более 90% условий, которые ставил Евросоюз для начала переговоров.

Теги: еврокомиссия, евросоюз, грузия


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