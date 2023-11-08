На Химмаше появится копия кричного молота, давшего старт Екатеринбургу

На Химмаше собираются установить копию кричного молота. Именно его стук 300 лет назад ознаменовал пуск завода на реке Исеть, с которого ведет свой отсчет Екатеринбург. Об этом сообщает пресс-служба Исторического музея города.

"Мы отремонтировали наш макет боевого молота. Сейчас он работает!" — рассказал один из друзей МИЕ, краевед Олег Семкин.

Открытие пройдет в исторический день рождения Екатеринбурга - 18 ноября. Вчера прошел тестовый запуск молота