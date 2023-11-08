08 Ноября 2023
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Фото: пресс-служба правительства Астраханской области

Почти два миллиарда привлечено в экономику Тюменской области

1 млрд 951 миллион рублей привлечено в экономику региона за 10 месяцев работы программы "Гарантийный фонд". Об этом Накануне.RU сообщили в Информационном центре Правительства Тюменской области.

166 поручительств на сумму более 800 млн рублей оформлено в Тюменской области в рамках программы. Портфель действующих поручительств составляет 2 миллиарда рублей.

Новым финансовым партнером проекта стал ПАО "Совкомбанк". Предприниматели и организации, являющиеся клиентами организации, теперь могут воспользоваться поручительством Инвестиционного агентства Тюменской области по кредитам и банковским гарантиям.

Банк стал 18-й финансовой организацией, участвующей в региональной программе гарантийного фонда. Работа ведется в рамках реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы".

Отметим, что ранее сообщалось, что предпринимателям с начала 2023 года было выдано на 33% больше поручительств. Увеличить число поручительств удалось благодаря докапитализации гарантийного фонда на 178 млн рублей. Более 70% денежных средств поступило из регионального бюджета. Предприниматели привлекают кредитные средства на развитие бизнеса в производственной и строительной отраслях, сельском хозяйстве, сфере услуг.

Теги: Гарантийный фонд, инвестиции


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