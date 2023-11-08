Власти России после трудового воспитания школьников задумались о трудотерапии взрослых

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рекомендовала Госдуме определить понятие трудовой терапии на законодательном уровне и разработать рекомендации по ее реализации.

Об этом говорится в докладе омбудсмена, который есть у РИА Новости. Кроме того, речь идет о внедрении ее в специализированные учреждения психоневрологического профиля.

Отметим, власти заинтересованы не только в трудотерапии, но и трудовом воспитании школьников. В мае депутат Госдумы Татьяна Буцкая ("Единая Россия") выступила одним из соавторов законопроекта о таком воспитании учеников. Она предложила сделать общественно полезный труд обязательным для детей.

В Госдуме предложили обязать школьников трудиться с учетом возрастных особенностей и без согласия родителей, в том числе убирать класс, сажать деревья на пришкольной территории, помогать в библиотеке или шить театральные костюмы.