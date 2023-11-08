08 Ноября 2023
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Фото: t.me/kozhemiakoofficial

Счетная палата: Рост ЧП на водных объектах в России нельзя объяснить глобальным потеплением

Счетная палата России заявила о значительном росте ЧП, связанных с "водной стихией" в ряде регионов. "И этот рост нельзя объяснить глобальным потеплением", - заявил аудитор СП Олег Савельев на заседании Госдумы.

Он не стал обвинять только МЧС, хотя и отметил, что "слово "предупреждение" – значит не только оповещение, но и предотвращение".

Савельев раскритиковал состояние почти всех водных объектов – от болот до водохранилищ.

"Речь и о состоянии болот, и о работоспособности проток, связывающих болота с реками, и о неконтролируемом сплаве леса без очистки русла от топляка. Недостаточность работ по углублению дна снижает пропускную способность русла. Зачастую в предпаводковый период энергетики не только не снижают уровень воды в водохранилищах, но и осуществляют аварийные сбросы воды в уже "вздувшуюся" реку", - отметил аудитор, выступавший после доклада главы МЧС Александра Куренкова.

Теги: водные объекты, чп, мчс, критика, счетная палата


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