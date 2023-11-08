08 Ноября 2023
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Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

На Южном Урале мигрантам запретили работать водителями

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер запретил мигрантам работать в такси и общественном транспорте.

Работать водителями городских, пригородных и междугородных автобусов, а также такси, и оказывать услуги по "аренде автомобиля с водителем" будет запрещено иностранцам, которые трудятся на Южном Урале по патенту — т.е. официальному разрешению на работу для граждан ближнего (безвизового) зарубежья.

Хозяйствующие субъекты должны привести численность иностранных работников в соответствие с постановлением до 1 марта 2024 года. Постановление вступает в силу с 1 января 2024 года.

Постановление принято, с одной стороны, на фоне очевидного кадрового дефицита, касающегося в том числе общественного транспорта и служб такси, с другой — на фоне многочисленных криминальных скандалов с участием иностранных граждан. К тому же, в этом году число ДТП с участием водителей-мигрантов в регионе увеличилось на 3%.

И депутат Госдумы Александр Хинштейн назвал решение Алексея Текслера "хорошим примером" для других регионов, поскольку иностранцы "продолжают попадать в криминальную хронику".

Теги: мигрант, водитель, алексей текслер


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