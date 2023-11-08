08 Ноября 2023
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Фото: Накануне.RU

Ученики скандальной школы на Уралмаше вынуждены переодеваться на улице

В уже известной Екатеринбургу школе №22 на Уралмаше, откуда, по словам родителей, массово уволились учителя, произошел новый инцидент. Семьи учеников заметили, что часть детей, даже при минусовой температуре, вынуждена переодеваться на лестнице и пандусе школы - якобы в раздевалках учреждения недостаточно места, чтобы вместить всех школьников.

Как передает слова одной из мам 66.RU, родители с самого утра пишут в общий чат с директором, на что тот отвечает: "Я уточню". По ее словам, сейчас глава школы находится в отпуске.

"Четвертому каналу" родители сообщили, что проблема с раздевалками назрела давно, о чем не раз говорилось на общешкольных собраниях, однако от администрации школы никакой реакции так и не последовало.

Ранее министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов взял под особый контроль ситуацию в школе №22 на Уралмаше. Директор заявил, что каждый из них ушел по собственным причинам. Позднее обеспокоенные мамы и папы решили написать коллективную жалобу в прокуратуру и рассказать, что с последних обещаний директора Ильи Смирнова ситуация с преподавательским составом не сильно изменилась.

Около недели назад в пресс-службе департамента образования Екатеринбурга Накануне.RU сообщили, что кадровая проблема постепенно решается. В школу вернулся "русский язык", а после ухода преподавателя английского, на его место сразу же взяли другого специалиста.

Теги: Уралмаш, школа, ученики, дети, Екатеринбург


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Ранее 02.11.2023 16:26 Мск В школе на Уралмаше, откуда "сбежали" учителя, пополнили кадры

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