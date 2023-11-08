Лавров оценил состояние российской части зерновой сделки

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что усилия ООН по возобновлению зерновой сделки ничего не приносят. Заявление Лавров сделал на круглом столе с главами аккредитованных в Москве дипмиссий, посвященном урегулированию конфликту на Украине, пишет РБК. Министр уточнил, что "российская часть сделки "на нуле"".

"Зерновая сделка" — это соглашения между Россией, Украиной, Турцией и ООН, подписанные в Стамбуле 22 июля 2022 года. Документы предполагали создание коридора для вывоза по Черному морю сельхозпродукции из украинских портов при условии снятия западных ограничений на продовольственный экспорт России. Срок действия договора составил 120 дней, в ноябре соглашение пролонгировали еще на 120 дней, после этого — еще два раза на 60 дней. 17 июля 2023 года Москва заявила о приостановке действия зерновой сделки, потому что вторая часть сделки, касающаяся российского экспорта, не выполняется.