В 2024 году в России обновятся требования к убежищам

Новые нормативы использования убежищ в условиях ЧС будут готовы в 2024 году, заявили в МЧС. Их разрабатывают в том числе с учетом опытом СВО, рассказал замминистра ЧС Виктор Яцуценко, выступая в Госдуме.

Депутаты предложили снять гриф "Секретно" с расположения ряда гражданских убежищ, координаты которых "все равно уже есть в сети" и о них знают граждане.

О состоянии убежищ в целом по стране власти не сообщают, но периодически региональные управления МЧС публикуют информацию о готовности таких объектов – обычно после проверок. Провести глобальную проверку убежищ весной 2022 года приказывал секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.