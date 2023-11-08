Осужденный первый заместитель главы Дзержинского района Перми уволился из администрации

Первый заместитель главы Дзержинского района Перми Николай Ракинцев, осужденный за превышение должностных полномочий, уволился из администрации, передает корреспондент Накануне.RU.

На сайте мэрии указано, что его обязанности исполняет начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и жилищных отношений Алла Богданова. В администрации подтвердили увольнение чиновника, сообщив, что он достиг пенсионного возраста.

Напомним, 25 сентября суд вынес решение о запрете занимать руководящие должности на госслужбе на четыре года. По данным следствия, Ракинцев на своем посту совершил ряд противоправных действий, из-за чего были нарушены жилищные права горожан на создание комфортных условий проживания. В частности, замглавы незаконно распорядился не предоставлять средства на благоустройство территории у дома по ул. Подлесная, 17. Вместо этого дома в документы вписан дом по ул. Куфонина, 14.

Средства должны были выделить по муниципальной программе "Формирование современной городской среды" в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда".

По данным следствия, чиновник единолично принял решение об исключении этого объекта из адресного перечня на текущий год. Предварительно, между Ракинцевым и управляющей компанией возник спор о подрядчике, который будет выполнять эти работы. Ракинцев пытался заставить УК согласиться на то, чтобы работы выполняла компания, сотрудничающая с администрацией.

Свое увольнение экс-чиновник обжаловал в суде. Рассматриваться апелляция будет 21 ноября, в 11.15.