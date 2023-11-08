Выпуск новой купюры с видами Екатеринбурга отложили из-за санкций

08 Ноября 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область Рязанская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область Рязанская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Человек в футляре: куда ведет тренд на микрожилье?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Экономика Свердловская область В России
Фото: Накануне.RU

Выпуск новой купюры с видами Екатеринбурга отложили из-за санкций

Ввод в оборот новой купюры с достопримечательностями Екатеринбурга пока задерживается. Об этом на сегодняшней пресс-конференции заявил замначальника Уральского главного управления Банка России Максим Артемьев.

По его словам, причина в том, что из-за санкций возникли трудности с обслуживанием валидаторов.

"В связи с санкционным давлением многие валидаторы не успевают обновить программное обеспечение. Не все технические средства банков готовы к выпуску купюры", - цитирует Артемьева "Коммерсант".

Купюра номиналом 5000 рублей(2023)|Фото: пресс-служба Центрального банка РФ

Напомним, в середине октября Центральный Банк России официально презентовал новые купюры номиналом в 1000 и 5000 рублей. Для дизайна были выбраны достопримечательности федеральных округов. Так, на лицевой стороне 5-тысячной купюры красуются стела "Европа – Азия" из Екатеринбурга и самые высотные здания города, а на оборотной – памятник "Сказ об Урале" в Челябинске и стела "66 параллель" (Полярный круг) в Салехарде.

После этого на Урале объявились мошенники, предлагающие обменять старые 5-тысячные купюры, пока те не "сгорели".

Теги: купюры, банк, санкции, Екатеринбург


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети




{* cffxooobam *}