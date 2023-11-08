Выпуск новой купюры с видами Екатеринбурга отложили из-за санкций

Ввод в оборот новой купюры с достопримечательностями Екатеринбурга пока задерживается. Об этом на сегодняшней пресс-конференции заявил замначальника Уральского главного управления Банка России Максим Артемьев.

По его словам, причина в том, что из-за санкций возникли трудности с обслуживанием валидаторов.

"В связи с санкционным давлением многие валидаторы не успевают обновить программное обеспечение. Не все технические средства банков готовы к выпуску купюры", - цитирует Артемьева "Коммерсант".

Напомним, в середине октября Центральный Банк России официально презентовал новые купюры номиналом в 1000 и 5000 рублей. Для дизайна были выбраны достопримечательности федеральных округов. Так, на лицевой стороне 5-тысячной купюры красуются стела "Европа – Азия" из Екатеринбурга и самые высотные здания города, а на оборотной – памятник "Сказ об Урале" в Челябинске и стела "66 параллель" (Полярный круг) в Салехарде.

После этого на Урале объявились мошенники, предлагающие обменять старые 5-тысячные купюры, пока те не "сгорели".