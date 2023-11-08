"Пускай тянут": глава ВТБ предлагает за каждым банком "закрепить" отрасль экономики

Глава ВТБ Андрей Костин предлагает закрепить за крупными банками обязательство финансировать ту или иную отрасль экономики. Например, по его словам, ВТБ уже занимается финансированием судостроения, а Сбербанк развивает искусственный интеллект. "Пускай тянут", - заявил банкир о банках, выступая на форуме Finopolis.

По его словам, выбирать отрасль для конкретного банка должно государство.

"У нас в Белоруссии так, там колхоз обязательно, если у тебя банк. А здесь важнейшее направление выбрать, и пускай тянут", - цитирует Костина Forbes.