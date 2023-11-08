08 Ноября 2023
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Фото: Накануне.RU

В Мытном Дворе Екатеринбурга открылся Волонтерский центр Алексея Вихарева

Сегодня в самом сердце Екатеринбурга в ТЦ "Мытный Двор" прошло долгожданное открытие Волонтерского центра главы фракции "Единая Россия" в гордуме Алексея Вихарева. Именно он является председателем областного РЭО и создателем первой в России медицинской фракции, а сегодня открыл офис, где со своей командой и более чем сотней волонтеров будет помогать местному населению.

Открытие волонтерского центра Алексея Вихарева в Екатеринбурге(2023)|Фото: Накануне.RU

В честь открытия были организованы различные мероприятия. Самым интересным из них стала акция, в рамках которой любой желающий мог принести пластиковый пакет на переработку, получив взамен авторский шопер. Таковым он становился с руки самого обладателя - волонтеры активно помогали гостям изобразить на тканевой сумке любой рисунок, чтобы после встречи оставить не только приятный сувенир, но и теплые воспоминания.

Открытие волонтерского центра Алексея Вихарева в Екатеринбурге(2023)|Фото: Накануне.RU

Открытие волонтерского центра Алексея Вихарева в Екатеринбурге(2023)|Фото: Накануне.RU

По словам Алексея Вихарева, идея создать Волонтерский центр у него возникла давно: с волонтерами он работает уже полгода, однако для открытия полноценного офиса необходимо было отыскать помещение, сделать ремонт и уладить ряд похожих проблем. В Центре активисты будут, как и прежде, принимать участие в общественной жизни города и региона, развивать местное здравоохранение, предоставлять гуманитарную помощь бойцам, находящимся в зоне СВО, оказывать социальную поддержку старшему поколению, многодетным и малоимущим семьям, развивать молодежный спорт и клубы по интересам пенсионеров. Команда депутата также будет оказывать экстренную помощь пострадавшим от чрезвычайных ситуаций и предоставлять бесплатную юридическую поддержку.

Сотрудники Волонтерского центра постоянно находятся на связи с мобилизованными свердловчанами и их семьями, передают на фронт гуманитарные грузы, технику и электронику, оказывают помощь районным больницам, закупают необходимое для лечения пациентов оборудование и расходные материалы, сдают кровь в качестве доноров. Активисты также на постоянной основе сотрудничают с местным отделением Российского экологического сообщества, помогая ликвидировать несанкционированные свалки, участвуют в субботниках в парках и скверах и участвуют в проектах помощи приютам для животных. Например, сегодня волонтеры строят вольер для двух маленьких капибар, которые уже скоро должны прибыть из московского зоопарка.

На данный момент в Волонтерском центре числится порядка 100 активистов, однако в любое время их может стать больше. Для этого желающим необходимо зайти на сайт Центра и подать заявку. Критерий один - желание помогать людям. Офис будет работать с понедельника по пятницу с 09.00 до 18.00 без перерывов.

Волонтерский центр Алексея Вихарева в Екатеринбурге(2023)|Фото: Накануне.RU

"Давать позитивную мотивацию для подрастающего поколения - это в некой степени взаимовыгодное партнерство. И у ребят есть какие-то базовые знания, которые сегодня можно улучшать, и компетенция, которую можно наращивать и возможность, а они сегодня вступают во взрослую жизнь, это возможность для них познакомиться с различными отраслями нашей жизнедеятельности, пообщаться с людьми и сформировать представление о взрослой жизни. Все это делать через призму волонтерства, конечно, полегче и более социально значимо. Мысль быть не просто полезным, но и нести еще и просветительскую функцию для молодежи - меня вся это история изначально интересовала", - отметил депутат.

Открытие волонтерского центра Алексея Вихарева в Екатеринбурге(2023)|Фото: Накануне.RU

Напомним, что за последние несколько лет Алексей Вихарев потратил более 90 млн рублей из личных средств на поддержку медицины и помощь СВО.

За прошедшее лето и начало осени волонтеры центра провели более 50 субботников во дворах, парках и больницах Екатеринбурга. Прибрались на берегу Шарташа и на территории Нижнесергинского Храма, приняли участие в нескольких всероссийских эко-акциях, организовали открытые уроки в школах города. Активисты охотно откликаются на просьбы горожан посодействовать в организации мероприятий не только на территории Екатеринбурга, но и всей области.

Теги: Екатеринбург, Мытный Двор, Волонтерский центр, Алексей Вихарев, активист


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