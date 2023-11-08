Россиян будут оповещать о ЧС по домофонам

Россиян, возможно, скоро будет оповещать о ЧС по домофонам, по крайней мере, там, где это возможно. Предложение использовать домофоны многоквартирных домов в этих целях предложили несколько депутатов Госдумы, в МЧС идею горячо поддерживают, отметил глава ведомства Александр Куренков, выступая в парламенте с отчетом о работе министерства.

Авторы инициативы отмечают, что сейчас застройщики по устаревшим нормативам обязаны подводить в квартиры проводное радио, по которому МЧС в случае опасности подаст сигнал тревоги. "Но никто уже давно не слушает это радио", - отмечают депутаты.

Куренков добавил, что радио можно отключить, тогда как громкая связь в домофонах будет работать независимо от воли жильцов. По его словам, переоборудование даже самых простых домофонных систем будет стоить не очень дорого.