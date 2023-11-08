08 Ноября 2023
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Фото: рмк

"Великий чемпион!": Ван Дамм обратился к уральскому бойцу Петру Яну

Известный в прошлом актер и мастер единоборств Жан-Клод Ван Дамм обратился к уральскому бойцу Петру Яну. Звезда "Кровавого спорта" и "Кикбоксера" считает его великим чемпионом.

Как сообщили Накануне.RU в бойцовском клубе "Архангел Михаил", Ван Дамм встретил в Чехии тренера клуба Мартина Водецки и решил передать привет Петру Яну. Для этого ветеран боевиков записал короткое видео.

"Привет, Петр Ян! Великий чемпион! Отличная техника, отличная скорость, отличное кардио. Мартин – отличный тренер и великий чемпион. Крепко обнимаю!", - заявил Жан-Клод Ван Дамм.

В настоящее время Петр Ян ожидает своего следующего боя в UFC. Соперник пока не объявлен. Уральский спортсмен не выступал с марта этого года.

Теги: Петр Ян, Ван Дамм, боец, обращение


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