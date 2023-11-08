Блинкен считает, что возврата к статус-кво в Израиле не будет

Госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что возвращения к статус-кво, который был до нападения ХАМАС на Израиль, быть не может.

Об этом он сообщил на встрече глав МИД стран G7, пишет РИА Новости. Блинкен также подчеркнул, что при разрешении палестино-израильского конфликта необходимо также принять во внимание желание палестинцев обрести свое государство и "решать свое собственное будущее".

Напомним, вечером 7 ноября выяснилось, что подразделения израильской армии ведут бои против радикальной организации ХАМАС уже в самом центре Газы.

"Мы сражаемся прямо сейчас в крупных центрах сектора Газа. Я только что вернулся оттуда. Впервые за десятилетие Армия обороны Израиля сражается в сердце города Газа. В сердце террора", - сказал глава Южного командования армии обороны Израиля генерал-майора Ярон Финкельман.

Он также подчеркнул, что военная операция Израиля против ХАМАС в секторе Газа - "это сложная и трудная война, которая имеет свои издержки".

Отметим, что по последним данным, в секторе Газа находятся более 500 россиян. Их эвакуацию можно ожидать в ближайшие дни. Министерство здравоохранения территории сообщило, что на 7 ноября погибли более 10,3 тыс. жителей сектора Газа, включая более 4 тыс. детей.