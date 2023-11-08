Mash: Пугачева планирует вернуться на сцену в период новогодних праздников

Певица Алла Пугачева планирует кратковременно вернуться на сцену во время новогодних праздников, сообщает Mash.

По данным Telegram-канала, продюсеры ищут ей сессионных музыкантов для выступлений и обновляют райдер.

Mash выяснил, что гонорар исполнительницы за концерт без учета дороги, проживания и прочих деталей райдера составляет 500 тысяч долларов. При этом в 2020 году артистка выходила на сцену за 350 тысяч.

Канал пишет, что "охотнее всего" примадонна готова выступать на Кипре и в Дубае. Но Пугачева рассматривает и Москву - при условии, что организаторы сумеют сделать все "тайно".

Напомним, ранее стало известно, что 2 ноября Пугачева вернулась в Россию, пройдя через пункт пропуска в Псковской области. Помощница Аллы Пугачевой Елена Чупракова уточнила: сколько времени артистка планирует провести в России, "неизвестно". В конце октября певица вместе с детьми Лизой и Гарри оперативно уехала из Израиля. По словам представителей окружения Пугачевой, ближайший год артистка с детьми хотела провести на Кипре.

Источник telegram-канала Shot из окружения примадонны сообщил, что она приехала, чтобы составить дополнительное завещание и забрать все документы, связанные с ее детьми, которые семья не взяла с собой в прошлый визит.

В мае перебравшаяся за границу Пугачева уже ненадолго возвращалась в Россию – приезжала проститься с умершим 2 мая модельером Валентином Юдашкиным.