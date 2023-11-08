Более половины трудовых мигрантов едут в Московскую и Питерскую агломерации

Более половины трудовых мигрантов из-за рубежа приезжают в Россию для работы в Москве и Санкт-Петербурге с прилегающими областями. По данным МВД, по итогам 2022 года в них было зарегистрировано 53% прибывших в Россию с целью работы.

В этих четырех регионах было оформлено 58% патентов и 42% разрешений на работу, больше всего - в Москве, где количество на работу было больше, чем в остальных трех регионах. Всего на столицу приходится около четверти трудовой миграции, патентов, разрешений на работу от общероссийского уровня. Причем по количеству действительных разрешений на работу на конец года на Москву приходилось почти 40%.

Все остальные регионы очень сильно отстают по уровню трудовой миграции от этих четырех регионов. В идущем на пятом месте Краснодарском крае было лишь 2,7% трудовых мигрантов. Общее число поставленных на миграционный учет по месту пребывания иностранцев, прибывших в Россию с целью работы, превысило по итогам 2022 года 11,8 млн. В том числе в 2022 году с этой целью прибыли почти 3,5 млн иностранных граждан.

По итогам первого квартала 2023 года больше всего иностранцев, имевших действующие патенты на осуществление трудовой деятельности, было в Москве – 436 тыс. Далее идут все те же три региона. Причем в Москве их стало на 229 тыс. меньше, чем годом ранее. В Санкт-Петербурге снижение составило 44 тыс. В Московской области, напротив, оно увеличилось на 25 тыс.

Доля иностранцев с разрешением на работу или патентом на трудовую деятельность среди занятых в экономике достигает почти 9% Магаданской области, почти 8% в Санкт-Петербурге, более 7% в Московской и Ленинградской областях, 7% в Амурской области и 6% в Москве.

В основном в Россию едут молодые мужчины. Почти 63% иностранных работников в России составляют мужчины в возрасте 18-39 лет, из которых больше половины - в возрасте до 30 лет.

Почти вся трудовая миграция приходится на страны СНГ. В последние два года более половины случаев постановки на миграционный учет по месту пребывания граждан стран СНГ пришлось на граждан Узбекистана, 31% – на граждан Таджикистана. По сравнению с 2021 годом резко выросла миграция из Таджикистана - на 45%, из Узбекистана - на 29%. Из Киргизии, Азербайджана и Туркмении был лишь небольшой прирост мигрантов.

Однако в первом полугодии 2023 года трудовая миграция в Россию снизилась на 40% по сравнению с тем же периодом 2022 года (3,5 млн против 5,9 млн). Наибольшее снижение зафиксировано по Таджикистану (на 43%) и Узбекистану (на 46%). Показатели трудовой миграции из этих стран вернулись на уровень 2021 года или даже ниже.

Если взять трудовую миграцию в Россию за последние четыре года (2019-2022), то больше всего приехали из Узбекистана - более 4 млн человек. Почти 3 млн приехали из Таджикистана, более 1,5 млн - из Киргизии. Из остальных республик трудовая миграция намного меньше. При этом более 70% всех въезжающих из Узбекистана - это трудовые мигранты. Из Киргизии и Таджикистана на заработки едут более 60% от всех въезжающих в Россию.

На днях стало известно, что МВД в ближайшее время начнет проводить дактилоскопию и фотографировать мигрантов в аэропортах Москвы. Об этом заявила начальник главного управления ведомства по вопросам миграции Валентина Казакова. Это должно уменьшить нелегальную миграцию. В этом году из страны в рамках комплексной операции "Нелегал-2023", целью которой было выявление и профилактика нарушений миграционного законодательства, было выдворено 15 тыс. мигрантов, сообщила накануне официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.