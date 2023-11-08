Жители Карабаша получили ключи от новых квартир – при поддержке РМК

В Карабаше на улице 23-й годовщины Октября завершилось строительство многоквартирного дома. Новоселье празднуют жильцы ветхоаварийных домов, расположенных на улицах Киалимская, Ватутина, Ленина, Дачная, Освобождения Урала и Кирпичная. До нового года в уютные и просторные квартиры новой пятиэтажки переедут 83 семьи, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Русской медной компании (РМК), при поддержке которой шло строительство.

В доме есть 1, 2 и 3-комнатные квартиры. В каждой установлена сантехника и современные секционные радиаторы отопления. Ванная и санузел отделаны кафельной плиткой, в комнатах поклеены светлые обои, постелен линолеум, установлены межкомнатные двери, сделаны натяжные потолки, кухни оборудованы электрическими плитами.

"В прошлом году мы вручали ключи от квартир в соседнем доме, а сейчас поздравляем следующих жителей с переездом. Вместе с ними мы посмотрели квартиры – просторные и комфортные. Дом находится в центре города, во дворе – детская и спортивная площадки, доступная инфраструктура. Хочется пожелать новосёлам семейного благополучия, добра, уюта и простого человеческого счастья. Рядом уже началось строительство следующего многоквартирного дома", – комментирует глава Карабашского городского округа Станислав Афанасенко.

Строительство пятиэтажного дома велось в рамках областной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильём граждан РФ в Челябинской области". Из областного и местного бюджетов было направлено 273 млн рублей. При поддержке Русской медной компании во дворе новостройки установлены детская игровая площадка, малые архитектурные формы, скамейки, обустроены парковочные места. Также есть отдельная газовая котельная.

"Получение жилья – это новый этап в личной жизни карабашцев и всего города. Мы видим замечательные семьи, которые празднуют сегодня новоселье. Приятно, что Карабаш растёт и развивается. Будем надеяться, что у жителей пройдёт здесь много счастливых лет, будут происходить значимые события. Давайте сохраним замечательное настроение сегодняшнего дня, настроение созидания и ожидания нового", – комментирует вице-президент по кадровой политике и социальной ответственности РМК Анна Шабарова.

Первый этап реализации программы начался в 2020 году, когда на улице 23-й годовщины Октября было запущено строительство первого пятиэтажного дома. До 2024 года переселение из ветхого жилья охватит более 450 человек. Они получат новые комфортные жилплощади. Всего в Карабаше были признаны непригодными для проживания 55 домов.